Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda ilk günün ikinci maçında Turkish Airlines EuroLeague ekipleri Panathinaikos ile Khimki Moskova karşı karşıya geldiler.

Turnuvanın ev sahibi Panathinaikos, konuk ettiği Rus ekibi Khimki Moskova'yı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 90-63'lük farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla finale yükselen Panathinaikos, diğer maçta Maccabi Tel Aviv'i mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Panathinaikos'ta yeni transferlerden Ioannis Papapetrou 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken DeShaun Thomas da 14 sayıyla oynadı.

Khimki Moskova'nın yıldızı Alexey Shved 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Malcolm Thomas da 13 sayı üretti.







