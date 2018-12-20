Panathinaikos İspanyol koçu Xavi Pascual ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan’ın Panathinaikos Basketbol Takımı’nda başantrenör Xavi Pascual’ın görevine son verildi.
Panathinaikos Kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol başantrenör Pascual ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Pascual, Barcelona’dan ayrıldıktan sonra 2016’da başına geçtiği Panathinaikos ile Yunanistan liginde iki şampiyonluk yaşadı.
Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak İspanya ekibi Real Madrid’e 89-68 yenilen Panathinaikos, 13 haftada aldığı 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.