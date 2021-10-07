Euroleague'de 2. hafta heyecanı bugün başlayacak. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP’a konuk olacak. Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague'de açılış maçında Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Yunan temsilcisi ise, ilk maçında AS Monaco’ya deplasmanda 75-63 kaybetti.

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Ekim Perşembe günü (bu akşam) TSİ 21.00’da OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'de sakatlık bulunmuyor

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de sakatlıktan çıkan oyuncular Danilo Barthel ve Marko Guduric'in kadroya katılmalarının mutluluğu yaşanıyor.

7 Ekim Perşembe günü TSİ 21:00'da başlayacak mücadele öncesi Fenerbahçe'den yapılan açıklamada takımda sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmadığı belirtildi.

Başantrenör Aleksandar Djordjevic de maç öncesi yaptığı açıklamada, "Marko Guduric ve Danilo Barthel olmak üzere bazı oyuncularımız sakatlık sonrası takıma dönüyorlar ve kadroda olacaklar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'da son durum

Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de 1 Ekim Cuma günü karşılaştığı Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kızılyıldız mücadelesinde Dyshawn Pierre 13 sayı, 4 ribaund, 2 blok ile 19 verimlilik puanına erişti. Devin Booker ise 8 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile 16 verimlilik puanına ulaştı.

Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim Pazar günü çıktı. Takımımız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Aliağa Petkim Spor’u 71-63 ile geçerek ikide iki yaptı. Fenerbahçe Beko’da Pierria Henry 12 sayı ve 13 asist ile double-double yaparken, Achille Polonara ise 12 sayı ve 9 ribaund üretti.

Panathinaikos’ta son durum ve maç önü notları:

Dimitris Priftis tarafından çalıştırılan Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kendrick Perry, Daryl Macon, Nemanja Nedovic, Neoklis Avdalas, Eleftherios Bochoridis, Howard Sant-Roos

Forvetler: Ioannis Papapetrou, Leonidas Kaselakis, Okaro White, Jeremy Evans, Eleftherios Mantzoukas

Pivotlar: Georgios Papagiannis, Jehyve Floyd, Vasilis Kavvadas

Koç: Dimitris Priftis

Panathinaikos, EuroLeague’deki ilk maçında 30 Eylül Perşembe günü AS Monaco’ya deplasmanda 75-63 kaybetti. PAO’da Ioannis Papapetrou 16, Daryl Macon 13 sayı üretti.

Yoncalar, Yunanistan Ligi’nin ilk haftasında da istediği sonucu alamadı. Panathinaikos, 3 Ekim Pazar günü konuk olduğu Aris’e 81-71 yenildi. Panathinaikos’ta Kendrick Perry ve Okaro White 12’şer sayı üretti.