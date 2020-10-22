Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alan ve son iki maçını kaybeden Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arayacak. Panathinaikos, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde etti.

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

22 Ekim Perşembe günü (Bu akşam) TSİ 21.00’de OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Peruga (İspanya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko bu sezon 2 galibiyet aldı!

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova ve Bayern Münih karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Organizasyondaki ilk maçında Khimki'yi yenen Panathinaikos ise son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Barcelona'ya mağlup oldu. Yunan ekibinin Asvel ile karşılaşacağı mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanmadı. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 9 maçın 7'sini Fenerbahçe Beko, ikisini ise Panathinaikos kazandı.

Avrupa kupalarında 542. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.