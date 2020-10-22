Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında Panathinaikos’a konuk oluyor. CSKA Moskova ve Bayern Munih'le oynadığı iki kritik maçı birer sayıyla kaybeden Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında galibiyet arayacak. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alan ve son iki maçını kaybeden Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arayacak. Panathinaikos, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde etti.
Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
22 Ekim Perşembe günü (Bu akşam) TSİ 21.00’de OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Peruga (İspanya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.
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Fenerbahçe Beko bu sezon 2 galibiyet aldı!
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova ve Bayern Münih karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Organizasyondaki ilk maçında Khimki'yi yenen Panathinaikos ise son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Barcelona'ya mağlup oldu. Yunan ekibinin Asvel ile karşılaşacağı mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanmadı. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 9 maçın 7'sini Fenerbahçe Beko, ikisini ise Panathinaikos kazandı.
Avrupa kupalarında 542. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.