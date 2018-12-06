Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague'in 11. hafta mücadelesinde Panathinaikos’a konuk olacak. Şu ana dek sadece bir kez mağlup olan ve 9 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, ligde lider durumda bulunuyor. Temsilcimiz yakaladığı seriyi Panathinaikos deplasmanında da sürdürmek istiyor. Panathinaikos ise beşer galibiyet ve yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Cuma günü TSİ 22:30’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe’de son durum

Temsilcimiz, son EuroLeague karşılaşmasına 30 Kasım Cuma günü TSİ 23:00’te Barcelona deplasmanında çıktı. Güçlü Barcelona Lassa’ya konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi 65-84 kazanarak dokuzuncu galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe’de Ali Muhammed 16 sayı, 5 ribaund, 2 asist üretirken; Marko Guduric ise 13 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ile Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu oldu.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçını ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynadı. 4 Aralık Salı günü 20:15’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Pınar Karşıyaka’yı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 80-72’lik skorla galip bitirdi. Bu sonuçla sekizde sekiz yapan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe’de Nikola Kalinic 21 sayı, Joffrey Lauvergne ve Ali Muhammed ise 18’er sayı üretti.

Melih ve Ahmet oynamayacak

Fenerbahçe’de, Tofaş maçında kasık bölgesinde problem oluşan Melih Mahmutoğlu ve Pınar Karşıyaka mücadelesinde sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı olarak bağ yaralanması yaşayan Ahmet Düverioğlu, Panathinaikos maçı için Yunanistan’a seyahat edecek kafilede yer almayacak. Her iki oyuncumuzun da tedavisine İstanbul’da devam edilecek. Pınar Karşıyaka maçında sağ ayak bileği burkulan Marko Guduric ise takımla birlikte Yunanistan’a gidecek ve durumuna maç saatinde karar verilecek. Sakatlığı nedeniyle Barcelona Lassa müsabakasında oynayamayan Kostas Sloukas da takım idmanlarına başladı ve bu maç için takım kafilesinde yer alacak.

Jan Vesely en değerli ikinci oyuncu

Fenerbahçe’de Jan Vesely, bu sezon EuroLeague’de faul çizgisinde 39/43’lük isabet oranı (%90.6) yakalamış durumda. Vesely, sezona %56.2’lik faul yüzdesiyle girmişti. Çek yıldızımız, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde en az bir top çalmaya imza attı. Vesely, son dokuz EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Vesely, EuroLeague’de yakaladığı 20.8’lik verimlilik puanı ortalamasıyla bu sezonun en değerli ikinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Vesely, %90.6’lık faul isabet oranıyla da EuroLeague genelinde ikinci sırada. Oyuncumuz Kostas Sloukas da faul isabet oranında %90.0 gibi yüksek bir yüzdeye sahip ve bu alanda en iyi dördüncü isim.

Luigi Datome, bu sezon oynadığı on EuroLeague maçında da en az bir üç sayılık isabet buldu.

Fenerbahçe, takım olarak faul çizgisinde yakaladığı %82.7 isabet oranıyla lig genelinde ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe, aynı zamanda EuroLeague’de en yüksek iki sayılık atış yüzdesine sahip takım (%59.8).

Luigi Datome, EuroLeague’de %54.3 ile üç sayılık atış kullanıyor ve bu alanda ligin en iyi ikinci oyuncusu. Datome’nin EuroLeague kariyerinde yakaladığı %90.75’lik faul yüzdesi de lig tarihinin en iyi beşinci performansı.

Panathinaikos’ta Son Durum

İspanyol antrenör Xavi Pascual tarafından çalıştırılan Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Nick Calathes, Lukas Lekavicius, Keith Langford, Nikos Pappas, Vangelis Sakellariou, Georgios Kalaitzakis

Forvetler: Matt Lojeski, Ioannis Papapetrou, Athanasios Antetokounmpo, DeShaun Thomas, James Gist, Konstantinos Mitoglou

Pivotlar: Stephane Lasme, Georgios Papagiannis, Ian Vougioukas

Koç: Xavi Pascual

Panathinaikos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 10 maçta beş galibiyet elde etti. İç sahada oynadığı beş maçın dördünü kazanan Yunanistan temsilcisi, OAKA’daki tek yenilgisini 4. haftada 83-87 ile Zalgiris Kaunas’a karşı aldı. Rakibimiz, oynadığı beş deplasman maçında ise tek galibiyetini 5. haftada 67-72 ile Buducnost’a karşı kazandı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Panathinaikos - Fenerbahçe)

Sayı: 80.1 – 84.8

2 Sayı: %54.1 - %59.8

3 Sayı: %30.9 - %44.2

Serbest atış: %72.4 - %82.7

Ribaund: 32.6 – 29.3

Asist: 16.0 – 19.0

Top çalma: 7.6 – 6.4

Blok: 3.2 – 2.1

Verimlilik: 86.4 – 101.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Panathinaikos - Fenerbahçe)

Sayı: 79.5 – 76.3

2 Sayı: %54.9 - %53.1

3 Sayı: %36.2 - %35.7

Serbest atış: %74.0 - %74.6

Ribaund: 34.0 – 30.5

Asist: 18.1 – 16.5

Top çalma: 5.9 – 6.3

Blok: 2.9 – 1.6

Verimlilik: 85.2 – 78.6

İstatistik Liderleri (Panathinaikos - Fenerbahçe)

Sayı: Langford 12.1, Thomas 8.9, Lojeski 8.8 / Vesely 13.9, Sloukas 12.4, Datome 10.6

Ribaund: Gist 4.4 / Vesely 4.9

Asist: Calathes 7.8 / Sloukas 4.9, Vesely 2.9

Top çalma: Calathes 1.8 / Vesely 1.3

Verimlilik Puanı: Langford 11.2, Gist 10.3 / Vesely 20.8, Sloukas 16.0, Lauvergne 11.7

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 19 maçta dokuz galibiyet aldı.

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 67 – 62 Panathinaikos Superfoods

2017-18 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 70 – 68 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Playoff – Fenerbahçe 79 – 61 Panathinaikos Superfoods

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 75 – 80 Fenerbahçe

2016-17 - Playoff - Panathinaikos Superfoods 58 – 71 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 84 – 63 Panathinaikos Superfoods

2016-17 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 81 – 70 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 - Panathinaikos 76 – 71 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 82 – 75 Panathinaikos

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 84 – 62 Panathinaikos

2014-15 - Normal sezon - Panathinaikos 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 Panathinaikos 76 – 67 Fenerbahçe Ülker

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 77 – 72 Panathinaikos

2012-13 – Normal sezon – Panathinaikos 69 – 55 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal sezon - Fenerbahce Ülker 73 – 64 Panathinaikos

2011-12 - Top 16 - Panathinaikos 72 – 62 Fenerbahce Ülker

2011-12 - Top 16 – Fenerbahçe Ülker 56 – 77 Panathinaikos Athens

2007-08 – Normal sezon – Panathinaikos - 88 – 68 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 83 Panathinaikos