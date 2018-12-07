(ÖZET) Panathinaikos - Fenerbahçe maç sonucu: 69-81

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmaya Erick Green ve Vesely'nin sayılarıyla 0-5 üstünlüğü yakalayarak başladı. Sonrasında Antetokounmpo ile sayılar bulan ev sahibi, 7:03 kala skoru 6-5'e getirdi. Sonrasında Sloukas-Vesely ikilisiyle etkili olan Fenerbahçe, 4:20 kala 6-13'lük üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, son 1:45'lik bölüme de 10-18 önde girdi. Temsilcimiz, ilk çeyreği de 12-18 önde tamamladı.

Pappas'ın sayılarıyla ikinci çeyreğe etkili başlayan Panathinaikos, 7:47 kala skoru 17-20'ye getirdi. Temsilcimiz farkı tekrar 5 sayıya kadar çıkarmasına rağmen 2:40 kala skor 24-24'e geldi. Fenerbahçe, ilk yarıyı da 33-35'lik skorla önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Lauvergne'i kullanarak etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 39-46 üstün geçti. Calathes ile etkili olan Panathinaikos, 2:38 kala 49-49 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde tekrar öne geçmeyi başaran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 52-56 önde tamamladı.

Son çeyreğin bitimine 6:29 kala skor 59-61 olsa da sonrasında Kalinic ile etkili olan temsilcimiz 3:44 kala 61-70'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz son dakikaya girerken 63-79'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, karşılaşmadan da 69-81'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz üst üste 7., toplamda ise 11. maçında 10. galibiyetini aldı.

Üst üste 3. maçını kaybeden Panathinaikos ise toplamda 6. mağlubiyetini aldı.

Temsilcimizde Nikola Kalinic 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Joffrey Lauvergne 16 sayı üretti. Jan Vesely de 15 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ile maçı tamamladı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Nikos Pappas ve Matt Lojeski 13'er sayıyla maçı tamamladılar.