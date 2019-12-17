Panathinaikos - Fenerbahçe canlı izle (FB - PAO canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

13 maçta 5 galibiyet alabilen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun deplasman maçlarında sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, seyircisi oynanacak maçta Panathinaikos'u devirmek istiyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Maça dış şut isabetleriyle başlayan ve Jimmer Fredette ile etkili olan Panathinaikos, 6:31 kala 11-6'lık üstünlüğü yakaladı. Mitouglou'nun sayılarıyla da ev sahibi ekip, 4:31 kala skoru 17-10'a getirdi. Sonrasında Sloukas ve Derrick Williams ile etkili olan temsilcimiz, 4 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun da bulduğu üçlükle çeyreği 22-21 ile sonlandırdı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-21

İkinci çeyreğe Derrick Williams ve Datome'nin sayılarıyla iyi başlayan Fenerbahçe, 7:55 kala 24-29'luk üstünlüğü yakaladı. Sloukas'ın basketiyle de temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 29-35 önde geçti. Sonrasında Papagiannis ve Jimmer Fredette'in sayılarıyla Panathinaikos, skoru 34-35 yaptı. Kalan bölümde Sloukas ve Lauvergne ile etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 42-46 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 42-46

Panathinaikos, Jimmer Fredette'in etkili oyunuyla üçüncü çeyreğe 10-2'lik seriyle başladı ve 7:28 kala skoru 52-48'e getirdi. Sonrasında Nick Calathes'i de devreye sokarak etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, 3:17 kala skoru 62-53 yaptı. 47 saniye kala Papapetrou'dan gelen üçlükse 65-55 ile farkı 10 sayıya çıkardı. Ahmet Düverioğlu'nun sayısı ile çeyrek de 65-57 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 65-57

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Yunanistan’ın başkenti Atina’da OAKA Spor Salonu’ndaki mücadele TSİ 22.00’de başladı. beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan kritik maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz

Turkish Airlines Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos’un 6 Aralık’ta ağırladığı Olympiakos’u 99-93 yendiği maçta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, taraftarlarının salona meşaleyle girmesi ve rakip takıma karşı saygısız davranışları sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı belirtildi.

Ayrıca Panathinaikos’a 54 bin 1 avro para cezası verildiği kaydedildi. Bu kararla Panathinaikos, Fenerbahçe Beko maçına seyircisinden yoksun çıkacak.

Fenerbahçe potada Obradovic’le en kötü sezonunu geçiriyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde en kötü dönemini geçiriyor. Avrupa’nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 2019-2020’ye istediği gibi başlayamadı. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes’e kaybederek başlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye liginde ve THY Avrupa Ligi’nde aldığı yenilgilerle de taraftarını üzdü. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet, 12 yenilgi alan Obradovic’in öğrencileri, yüzde 46’lık mağlubiyet oranıyla geçmiş yılların çok gerisinde kaldı.

456 maçta 104 yenilgi

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23’ünü kaybetti. - Avrupa’da geçen sezonun yenilgi sayısına şimdiden ulaştı Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde sezonun yarısına gelmeden geçen sezon aldığı yenilgi sayısına ulaştı. Dörtlü Final oynadığı geçen sezon THY Avrupa Ligi’nde 36 maça çıkan sarı-lacivertliler, 8 yenilgi almıştı. Fenerbahçe Beko, bu sezon 13 maçta 8 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes’e derbilerde kaybeden Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka deplasmanında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takım geçen yıl normal sezonda 28 maçta 4 yenilgi almıştı.

Fenerbahçe’nin Zeljko Obradovic yönetimindeki sezonlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyetler şöyle:

Sezon Resmi maç sayısı Galibiyet Mağlubiyet Yenilgi Yüzdesi

2013-2014 75 55 20 26,6

2014-2015 73 53 20 27,3

2015-2016 74 59 15 20,2

2016-2017 75 60 15 20

2017-2018 78 62 16 20,5

2018-2019 81 63 18 22,2

2019-2020 26 14 12 46,1