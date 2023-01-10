Turkish Airlines EuroLeague'de sırasıyla; Olympiakos (d), Baskonia, Partizan, Bologna (d) ve son olarak Zalgiris Kaunas'a (d) kaybeden ve 7 yenilginin 5'ini üst üste alan Fenerbahçe Beko, çift maçlı haftada şeytanın bacağını kırmak için parkeye çıkacak. Sarı-Lacivertliler Panathianikos deplasmanında mağlubiyet serisini bitirmeye çalışacak. Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıklar listesine bir isim daha eklendi, Tarık Biberovic'ten sonra İsmet Akpınar da sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Darüşşafaka maçında sakatlanan İsmet Akpınar'ın sağ ayak bileği dış bağlarında burkulmaya bağlı yaralanma nedeniyle yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Kadroda ayrıca Daçka maçı öncesi sakatlanan Tarık Biberovic, sakatlığı süren Bjelica ve ameliyat olan Jekiri de yer almayacak.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam OAKA'da oynanacak ve saat 22.30’da başlayacak Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak. Robert Lottermoser, Juan Carlos Garcia, Uros Nikolic hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Takım istatistikleri – hücum (Panathinaikos - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 78.3 – 82.8

2 sayı: %47.0 - %57.1

3 sayı: %37.0 - %37.9

Serbest atış: %72.9 - %71.0

Ribaund: 33.8 – 33.8

Asist: 14.8 – 18.8

Top çalma: 6.9 – 6.9

Blok: 2.4 – 1.5

Takım istatistikleri – savunma (Panathinaikos - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 83.0 – 78.5

2 sayı: %54.6 - %53.4

3 sayı: %38.1 - %36.1

Serbest atış: %78.9 - %76.8

Ribaund: 37.1 – 31.8

Asist: 18.6 – 17.2

Top çalma: 6.2 – 7.2

Blok: 3.0 – 2.4

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Sayı: Dwayne Bacon 20.9 - Johnathan Motley 14.5

Ribaund: Georgios Papagiannis 5.7 - Johnathan Motley 5.6

Asist: Nate Wolters 3.5 - Nick Calathes 5.4

Top çalma: Mateusz Ponitka 1.3 – Nick Calathes 1.2

Blok: Georgios Papagiannis 1.2 – Devin Booker 0.5

Verimlilik: Dwayne Bacon 16.2 - Johnathan Motley 16.8