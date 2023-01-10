Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de sırasıyla; Olympiakos (d), Baskonia, Partizan, Bologna (d) ve son olarak Zalgiris Kaunas'a (d) kaybeden ve 7 yenilginin 5'ini üst üste alan Fenerbahçe Beko, çift maçlı haftada şeytanın bacağını kırmak için parkeye çıktı. Sarı-Lacivertliler Panathianikos deplasmanında mağlubiyet serisini bitirmek istiyor. Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıklar listesine bir isim daha eklendi, Tarık Biberovic'ten sonra İsmet Akpınar'ın da sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Darüşşafaka maçında sakatlanan İsmet Akpınar'ın sağ ayak bileği dış bağlarında burkulmaya bağlı yaralanma nedeniyle yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Kadroda ayrıca Daçka maçı öncesi sakatlanan Tarık Biberovic, sakatlığı süren Bjelica ve ameliyat olan Jekiri de yer almıyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada ilk periyot oynanıyor)

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Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OAKA'da oynanan ve saat 22.30’da başlayan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan naklen yayınlanıyor. Robert Lottermoser, Juan Carlos Garcia, Uros Nikolic hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

Takım istatistikleri – hücum (Panathinaikos - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 78.3 – 82.8

2 sayı: %47.0 - %57.1

3 sayı: %37.0 - %37.9

Serbest atış: %72.9 - %71.0

Ribaund: 33.8 – 33.8

Asist: 14.8 – 18.8

Top çalma: 6.9 – 6.9

Blok: 2.4 – 1.5

Takım istatistikleri – savunma (Panathinaikos - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 83.0 – 78.5

2 sayı: %54.6 - %53.4

3 sayı: %38.1 - %36.1

Serbest atış: %78.9 - %76.8

Ribaund: 37.1 – 31.8

Asist: 18.6 – 17.2

Top çalma: 6.2 – 7.2

Blok: 3.0 – 2.4

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Sayı: Dwayne Bacon 20.9 - Johnathan Motley 14.5

Ribaund: Georgios Papagiannis 5.7 - Johnathan Motley 5.6

Asist: Nate Wolters 3.5 - Nick Calathes 5.4

Top çalma: Mateusz Ponitka 1.3 – Nick Calathes 1.2

Blok: Georgios Papagiannis 1.2 – Devin Booker 0.5

Verimlilik: Dwayne Bacon 16.2 - Johnathan Motley 16.8