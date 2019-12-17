Panathinaikos - Fenerbahçe Beko bein sports 3 canlı izle

Turkish Airlines Euroleague'de çift maç haftasında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos’la kozlarını paylaşacak. Son 5 sezondur Final Four'a kaldığı Euroleague'de bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Geçen hafta Anadolu Efes’e önce Avrupa’da sonra da ligde kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan’da kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Yunan ekibi Panathinaikos ise 13 haftada 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yunanistan’ın başkenti Atina’da OAKA Spor Salonu’nda oynanan mücadele TSİ 22.00’de başladı. beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan kritik maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı seyircisiz

Turkish Airlines Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos’un 6 Aralık’ta ağırladığı Olympiakos’u 99-93 yendiği maçta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, taraftarlarının salona meşaleyle girmesi ve rakip takıma karşı saygısız davranışları sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı belirtildi.

Ayrıca Panathinaikos’a 54 bin 1 avro para cezası verildiği kaydedildi. Bu kararla Panathinaikos, Fenerbahçe Beko maçına seyircisinden yoksun çıkacak.

Fenerbahçe potada Obradovic’le en kötü sezonunu geçiriyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde en kötü dönemini geçiriyor. Avrupa’nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 2019-2020’ye istediği gibi başlayamadı. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes’e kaybederek başlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye liginde ve THY Avrupa Ligi’nde aldığı yenilgilerle de taraftarını üzdü. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet, 12 yenilgi alan Obradovic’in öğrencileri, yüzde 46’lık mağlubiyet oranıyla geçmiş yılların çok gerisinde kaldı.

456 maçta 104 yenilgi

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23’ünü kaybetti. - Avrupa’da geçen sezonun yenilgi sayısına şimdiden ulaştı Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde sezonun yarısına gelmeden geçen sezon aldığı yenilgi sayısına ulaştı. Dörtlü Final oynadığı geçen sezon THY Avrupa Ligi’nde 36 maça çıkan sarı-lacivertliler, 8 yenilgi almıştı. Fenerbahçe Beko, bu sezon 13 maçta 8 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes’e derbilerde kaybeden Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka deplasmanında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takım geçen yıl normal sezonda 28 maçta 4 yenilgi almıştı.

Fenerbahçe’nin Zeljko Obradovic yönetimindeki sezonlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyetler şöyle:

Sezon Resmi maç sayısı Galibiyet Mağlubiyet Yenilgi Yüzdesi

2013-2014 75 55 20 26,6

2014-2015 73 53 20 27,3

2015-2016 74 59 15 20,2

2016-2017 75 60 15 20

2017-2018 78 62 16 20,5

2018-2019 81 63 18 22,2

2019-2020 26 14 12 46,1



