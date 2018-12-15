Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 75-67

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakı'nın görevine son verilmesi sonrası başantrenörlük görevi için Selçuk Ernak ile anlaşan temsilcimiz, yeni koçuyla ilk maçına çıktı.

Maça iyi başlayan Panathinaikos, ilk çeyreği 22-16'lık skorla üstün tamamlamayı başardı.

İkinci çeyrekte seyircisinin de desteğiyle farkı daha da açan Panathinaikos, ilk yarıyı 43-32 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte temsilcimiz, skora ortak olmayı başardı ve son çeyreğe 57-53'lük skorla girildi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Toney Douglas ile etkili olmayı başaran Darüşşafaka, ilk 5 dakikalık bölümü 65-65'lik skorla geçti. Kalan bölümde öne geçme şanslarını değerlendiremeyen temsilcimiz, maç sonuna kadar herhangi bir basket bulamayarak sadece serbest atış isabetleriyle karşılaşmadan 75-67'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni koçu Selçuk Ernak yönetimindeki ilk maçında mağlup olmasına rağmen iyi bir görüntü sergileyen temsilcimiz Darüşşafaka, toplamda ise 12. maçında 11. yenilgisini aldı.

Panathinaikos ise 12. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Temsilcimiz Darüşşafaka'da Toney Douglas 15 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Ray McCallum 11, Michael Eric ve Markel Brown da 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.

Panathinaikos'ta Mitoglou 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken James Gist 15, Keith Langford 12 sayı üretti.