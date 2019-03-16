Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın son 1:59'luk bölümüne ev sahibi CSKA, 74-67 önde girse de 58 saniye kala Panathinaikos, 74-74'lük eşitliği yakaladı. Son 9 saniyelik bölüme de CSKA Moskova 77-75 önde girmesine rağmen Panathinaikos'ta Nick Calathes'in uzak mesafeden yolladığı üçlük isabetli oldu ve konuk ekip karşılaşmadan 77-78'lik galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

CSKA Moskova'da Sergio Rodriguez 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 14 sayı, Will Clyburn de 9 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.

Panathinaikos'ta DeShaun Thomas 12 sayıyla takımın en skoreri olurken James Gist 11 sayı, son saniye basketinin sahibi Nick Calathes de 11 sayı, 9 asist üretti.