Panathinaikos, CSKA Moskova'yı son saniye basketiyle yıktı: 77-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'yı Nick Calathes'in son saniye üçlüğüyle 78-77 mağlup etti.

16 Mart 2019, Cumartesi 19:05
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Panathinaikos, CSKA Moskova'yı son saniye basketiyle yıktı: 77-78

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. 

Oldukça çekişmeli geçen maçın son 1:59'luk bölümüne ev sahibi CSKA, 74-67 önde girse de 58 saniye kala Panathinaikos, 74-74'lük eşitliği yakaladı. Son 9 saniyelik bölüme de CSKA Moskova 77-75 önde girmesine rağmen Panathinaikos'ta Nick Calathes'in uzak mesafeden yolladığı üçlük isabetli oldu ve konuk ekip karşılaşmadan 77-78'lik galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı. 

CSKA Moskova'da Sergio Rodriguez 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 14 sayı, Will Clyburn de 9 sayı, 12 ribaunt ile oynadı. 

Panathinaikos'ta DeShaun Thomas 12 sayıyla takımın en skoreri olurken James Gist 11 sayı, son saniye basketinin sahibi Nick Calathes de 11 sayı, 9 asist üretti. 

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