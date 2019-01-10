Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

İlk çeyrekte 22-11'lik üstünlüğü yakalayan Panathinaikos, maç genelinde bu farkı korumayı başararak karşılaşmadan 77-67'lik galibiyetle ayrıldı.

Panathinaikos, bu sonuçla Pitino göreve geldikten sonra üst üste ikinci iç saha galibiyetini alırken Bayern ise temsilcimiz Anadolu Efes'in ardından bu yenilgiyle üst üste ikinci deplasman mağlubiyetini aldı.

Panathinaikos'ta Ioannis Papapetrou 18 sayı, 8 ribaunt ile takımın en etkili ismi olurken Nick Calathes de 14 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma ile yıldızlaştı.

Bayern Münih'in yıldızı Derrick Williams 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Petteri Koponen de 9 sayı üretti.