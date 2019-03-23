Panathinaikos, AX Olimpia Milan engelini de aştı: 83-95

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde Play-Off yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.
Panathinaikos, zorlu deplasmandan 95-83'lük skorla galip ayrılarak puan durumunda rakibini geçmeyi başardı.
AX Olimpia Milan, bu sonuçla 14 galibiyette kalırken Panathinaikos, galibiyet sayısını 15'e çıkardı.
Panathinaikos, ayrıca üst üste 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Panathinaikos'ta Nick Calathes 27 sayı, 14 asist, 8 ribaunt ile maça damga vururken Keith Langford 17, DeShaun Thomas 15 sayıyla oynadı.
AX Olimpia Milan'da Mindaugas Kuzminskas 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Mike James 16, James Nunnally 12 sayı üretti.