Turkish Airlines EuroLeague’de geride kalan 5 haftada 4 galibiyet alan Anadolu Efes, bugün Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’la karşı karşıya gelecek. Maçı değerlendiren coach Ergin Ataman, “Zor bir maça çıkıyoruz. Panathinaikos, Calathes’in önderliğinde özellikle hücumda Fredette ve Thomas ile çok etkili. Aynı zamanda Rice ve Papapetrou da hücumda çeşitlilik sağlıyor. Top kayıplarını en aza indirip, kontrollü ve sert savunma yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona’ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 4 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Alba Berlin, Valencia, Real Madrid ve Kızılyıldız'ı mağlup etti. Panathinaikos ise ligde çıktığı 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

OAKA Spor Salonu’nda TSİ 22.00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS Haber’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa’da 664. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 664. sınavını Panathinaikos karşısında verecek. Geride kalan 663 maçta lacivert-beyazlılar, 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi’nde ise 415 maçta 211 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Panathinaikos ile oynadığı 29 maçın 10’unu kazanırken, 19’unda mağlup oldu.