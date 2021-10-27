Panathinaikos-Anadolu Efes (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP’a konuk oluyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladıktan sonra son maçında sahasında UNICS Kazan’ı 71-68 yenmiş ve kötü gidişatı durdurmayı başarmıştı. Temsilcimiz, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Ergin Ataman yönetimindeki Efes, 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle EuroLeague'de15. sırada bulunuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.

MAÇ BAŞLADI

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

OAKA Altion Salonu’nda oynanan Panathinaikos-Anadolu Efes maçı bu akşam TSİ 21:00’de başladı ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 733. maçına çıkan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 732 karşılaşmada 416 galibiyet ve 316 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 485. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 484 karşılaşmada 259 galibiyet ve 225 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Panathinaikos OPAP, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet, 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 6 maçta Efes, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 26 karşılaşmada temsilcimiz 10 galibiyet, 16 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, Rusya’nın UNİCS Kazan takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 71-68 mağlup etmiş, Panathinaikos OPAP ise İsrail’in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına deplasmanda 77-73 yenilmişti. EuroLeague’de beşinci haftanın ardından Anadolu Efes 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 15., Panathinaikos OPAP da 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.