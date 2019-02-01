Panathinaikos - Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde Anadolu Efes, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşıyor.

Ligde lacivert-beyazlılar 13 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Yunan temsilcisi ise 8 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Panathinaikos ile Anadolu Efes Euroleague'de bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Efes 8 kez parkeden galip ayrılırken, Pana ise 14 kez rakibini mağlup etti.

Ligin ilk yarısında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden lacivert-beyazlılar 78-62'lik skorla galip ayrıldı.

Maç başladı.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Olympic Sports Center’da oynanan maç TSİ 22:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 642. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar oynadığı 641 karşılaşmada 353 galibiyet ve 288 yenilgi aldı. EuroLeague’de ise 394. karşılaşmasına çıkan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar 196 galibiyet elde ederken, 197 yenilgi aldı.

Maç öncesi notlar

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes ligde 85.5 sayı ortalamasıyla oynarken, Panathinaikos ise 77.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Rodrigue Beaubois 12.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes 11.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 642. maçı

Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa’da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı. Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı. Bu maçların 10’unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.