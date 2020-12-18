Panathinaikos - ALBA Berlin maç sonucu: 92-69

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, son maçlarda önemli bir form yakalayan Alman temsilcilerinden ALBA Berlin'i konuk etti. Galibiyete ihtiyaç duyan ev sahibi ekip Panathinaikos, karşılaşmadan 92-69'luk skorla galip ayrıldı.

Panathinaikos, evinde 2 maç sonra galibiyete ulaşırken toplamda da 14. maçındaki 5. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin'in ise 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken 14. maçlarında da 8. yenilgilerini almış oldular.

Ev sahibi ekipte 22 sayıyla oynayan Ioannis Papapetrou, karşılaşmanın en skorer ismi olurken Nemanja Nedovic ve Howard Sant-Roos da 13'er sayıyla oynadılar.

ALBA Berlin'de Niels Giffey, 13 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Peyton Siva ve Luke Sikma da 11'er sayı ürettiler.