Panasonic Life Solutions Türkiye otizmli çocuklar için koşacak

İnsan odaklı yaklaşımlarla daha yaşanılabilir bir dünya hedefi ile faaliyet gösteren ve hayata değer katan projeleriyle dikkat çeken Panasonic Life Solutions Türkiye, N Kolay 43. İstanbul Maratonu’na katılıyor. 7 Kasım günü gerçekleştirilecek maratona Çalışan Gönüllüleri ile katılacak olan Panasonic Life Solutions Türkiye, 8 kilometre Halk Koşusunda yerini alarak adımlarını iyiliğe dönüştürecek. Tohum Otizm Vakfı yararına koşmayı hedefleyen koşu grubu, otizmin erken tanısı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlarken aynı zamanda otizmli çocuklar için online olarak bağış da toplayacak.

Kutlu: “İnsan odaklı yaklaşımlarla, daha yaşanılabilir bir dünya hedefi ile hareket ediyoruz”

İnsan odaklı yaklaşımlarla, daha yaşanılabilir dünya hedefi ile hareket ederek, bu kapsamdaki çalışmalarını çalışan gönüllülüğü ile desteklediklerini vurgulayan Panasonic Life Solutions Türkiye, Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, “Gücünü çalışanlarından alan kuruluşumuz, takım halinde çalışma kültürünü sosyal sorumluluk faaliyetlerine de yansıtıyor. En önemli spor organizasyonlarından birisi olan 43. İstanbul Maratonu’na katılacak gönüllülerimiz bu anlayışla, adımlarını bağışa dönüştürerek Tohum Otizm yararına atacak. Böyle anlamlı bir koşuda çalışanlarımızla birlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.