Pamukkale Belediyespor başarılı çıkışını sürdürüyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, çıkışını sürdürüyor. 2018-2019 sezonuna fırtına gibi giren mavi-beyazlı takım 4. maçını da kazanarak gruptaki liderliğini devam ettirdi.

Pamukkale Belediyesi’nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü’nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sezonun ilk maçında Hasan Güngör Spor Salonu’nda Yeşilgönen Belediyespor Engelliler Spor Kulübü’nü 53-39 mağlup eden mavi-beyazlı takım, ikinci haftada deplasmanda İstanbul Engelliler Spor Kulübü’nü de 62-23 yenerek 2’de 2 yapmıştı. Ligin 3. Haftasında Hasan Güngör Spor Salonu’nda ligin yeni takımı Aydın Genç Efeler Belediyespor’u konuk eden Pamukkale Belediyespor, maçı 50-42 kazanarak dikkat çekmişti. 4. Haftayı bay takım olarak geçiren mavi-beyazlılar 5. haftada yine iç sahada İzmir RSK takımını konuk etti.

“Pamukkale Belediyespor 4. Maçından da galibiyetle ayrıldı”

Maça iyi başlayan Pamukkale Belediyespor, büyük çekişmeye sahne olan ilk periyodda 11-10’luk üstünlük yakaladı. İkinci periyot da üstünlüğünü iyice hissettiren mavi-beyazlı takım bu periyodda 20 sayı bulurken, rakibine sadece 2 sayı atma fırsatı verince devreyi 31-12 galip tamamladı. Üstünlüğünü üçüncü periyot da devam ettiren Pamukkale Belediyespor, bu bölümde 15 sayı bulurken, rakibi İzmir RSK sadece 5 sayı atabildi. Son periyot da üstünlüğünü devam ettirmeyi bilen Pamukkale Belediyespor bulduğu 16 sayıya rağmen rakibine 6 sayı verdi. Maç sonunda salondan 62-23 galip ayrılan Pamukkale Belediyespor 4. maçından 4. galibiyetini almayı bildi.

“Pamukkale Belediyespor 8 puanla lider”

Grupta 5. Hafta maçlarında Pamukkale Belediyespor, İzmir RSK’yı 62-23 yenerken, gruptaki diğer maçlarda Aydın Genç Efeler Belediyespor deplasmanda İstanbul Engellilerspor’u 72-14 ve 1453 Engelliler ise İzmir Karşıyaka Engellilerspor’u 60-44 yendi. Yeşilgönen Engelliler’in bay olduğu hafta sonunda Pamukkale Belediyespor 8 puanla ve averajla lider durumda bulunurken, 1453 Engelliler yine 8 puanla ikinci ve Aydın Genç Efeler Belediyespor da aynı puanla üçüncü sırada yer alıyor. 7 puanlı İzmir Karşıyaka dördüncü sırada yer alırken, 6 puanla İstanbul Engelliler beşinci, 4 puanlı takımlardan Yeşilgönen Engelliler altıncı, İzmir RSK ise yedinci sırada yer alıyor. Ligde 6. hafta maçları 22-23 Aralık tarihlerinde oynanacak. Cumartesi günü 13.00’de İzmir Karşıyaka-Aydın Genç Efeler Belediyespor, Pazar günü de 15.00’de İstanbul 1453- Pamukkale Belediyespor ve İzmir RSK- Yeşil Gönen Belediyespor maçları yapılırken, İstanbul Engelliler takımı bu haftayı bay takım olarak geçirecek.

İHA