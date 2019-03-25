Pamukkale Belediyespor 3. Lig’e yükseldi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı 2018-2019 Sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel A Grubu'nda yer alan Pamukkale Belediyespor Kulübü ligi tamamladı. 2015 yılında kurulan ve o sezondan bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor, sezonun son maçını İzmir’de Karşıyaka ESK ile oynadı.

Halkapınar Spor Salonu’nda yapılan maça ev sahibi takım hızlı başlarken, ilk periyot da sadece 3 sayı bulan Pamukkale Belediyespor bu bölümü 20-3 geride tamamladı.

İkinci periyot da toparlanan mavi-beyazlı takım 15 sayı bulurken rakibine sadece 9 sayı verdi ve devre Karşıyaka ESK 29- Pamukkale Belediyspor 18 skoruyla tamamlandı.

Üçüncü periyot da rakibi karşısında etkili olmaya çalışan mavi-beyazlı takım 13 sayı bulurken rakibinin 20 sayısına engel olamadı.

Başkan Gürlesin takımı tebrik etti

Son periyoda girerken 49-31 olan skor son bölümdeki sayılarla 64-43 olurken Pamukkale Belediyespor sezonun son maçını mağlubiyetle tamamladı.

Bu sonuçlardan sonra Pamukkale Belediyespor, 2018-2019 sezonunda mücadele ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel A Grubu’nu 20 puanla 3. sırada tamamladı. Ligi 23 puanla tamamlayan 1453 Engelliler Spor Kulübü gelecek sezon 2. Lig’de mücadele etme hakkını elde ederken, 22 puanlı İzmir Karşıyaka ESK ile 20 puanlı Pamukkale Belediyespor 2019-2020 sezonunda 3. Lig’de yer almaya hak kazandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının 2015 yılından bu yana mücadelesine devam ettiğini belirterek, sezonu mutlu tamamlayan takımı kutladığını söyledi.