Günlerdir Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi'nin içindeki tuhaf olayları Müge Anlı ortaya bir bir çıkarmıştı. Fakat konunun karmaşası içinde kimin kim olduğu da karıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugüne dek akılalmaz şeyler gördük fakat Palu Ailesi gerçekten çoğu korku dizilerinde dahi göremeyeceğimiz şeylere imza atmış. İşte 1 haftadır gündemi meşgul eden gizemli Palu Ailesi olayının özeti.

Palu ailesi olayında sıcak bir gelişme yaşandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu.

Karısının kardeşine cinayet işletti

Anne Havva Palu'nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael'e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncer Ustael'in karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanak Ahmet'in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.

Öz çocuklarına ve baldızına tecavüz etti

Müge Anlı canlı yayınına Tuncer Ustael ve Palu ailesini tanıyanlar bağlandı. Telefon bağlantısı kuran komşuların ifadeleri Müge Anlı'nın stüdyosunda şok etkisi yarattı. Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti gizemini korurken 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı.

Tuncer Ustael hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken, anne – kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli Emniyet Ekipleri, kadavra köpeği Melo ile arama başlattı. Tuncer Ustael'in aynı zamanda sadistik cinsel fantezileri olan, işkence yaparak tecavüz etmekten hoşlanan bir adam olduğu iddia ediliyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ettiği öne sürülen Tuncer Ustael, erkek çocuk ve erkek yeğenine fiili livatada bulunduğu da iddia edildi.

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi.

İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı.

Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.

Palu ailesi kimdir? Kim kimi suçluyor?

Palu ailesinin program boyunca gerek kayıplardan gerekse de başlarına gelen bir dizi olaydan dolayı Tahnal ailesini sorumlu tutuyor.

Palular ile Tahnallar arasında iki türlü bir akrabalık ilişkisi bulunuyor.

Havva Palu’nun kız kardeşi Emine, Tahnal ailesinin bir ferdiyle evli.

Diğer bağlantı da kayıp Meryem’in, teyzesi Emine Tahnal’ın kocasının erkek kardeşiyle evli olması. Ancak Meryem Tahnal’ın eşi 2008 yılında babası Harun Palu tarafından öldürüldü.

Palu ailesi, 2008’de kaybolan Meryem ve 2009’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Melike’nin Tahnal ailesinin fertlerinin yanında olduğunu öne sürüyor.

Palu ailesi ayrıca, Tahnal ailesinin organ mafyası, cinayet ve çocuk kaçırma gibi çeşitli suçlara bulaştığını iddia ediyor.

Programa katılan Emine Tahnal ise kendisine ve eşinin ailesine yönelik tüm iddiaları reddediyor.

Emine Tahnal, kız kardeşi ve yeğenlerinin “akli dengesinin yerinde olmadığını,” kendisinin de uzun bir süredir görüşmediğini söylüyor.

Palu ailesi olayında yeni gelişme

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü iddia üzerine geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri ‘Melon’ ve ‘Tina’ ile bölgede çalışma yaptı. Bugün kazı çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. İş makineleri ile yapılan kazı sırasında 20 santimetre uzunluğunda bir kemik bulundu.

Yaklaşık 25 metre çapında kazılan alanda bulunan kemik, polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiğin bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olduğu yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak. Bölgede yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Havva Palu (Palu ailesinin annesi)

Havva, Harun'un eşi. Bu evlilikten İsa, Fatih, Meryem, Emine ve Ayşe Melek isminde 5 tane çocuğu var. Damat Tuncer'in büyük ölçüde etkisinde. Kızları Meryem'in ve torunun, Tuncer tarafından tecavüz ve işkence ile öldürülmesine göz yummak ile suçlanıyor. Kocaeli'nde ve İstanbul'da bulunan iki evini, Tuncer'e verdiği de biliniyor.

İsa Palu (Palu ailesinin oğullarından biri)

İsa, damat Tuncer'in etkisi altına aldığı ilk isimlerden. Tuncer'in yönlendirmeleri ile kardeşi Meryem'in eşini, yani eniştesi Ahmet'i öldürüyor. Sebep olarak da "namus için yaptım" diyor. Ancak suçu babasının üstlenmesi ile hapse girmekten kurtuluyor. Meryem'in ve Tuncer'in çocuklarına (ki bunlar İsa'nın da yeğeni) yapılan işkencelerde ortak olduğu iddia ediliyor çocukların ifadelerine göre. Ancak her ne hikmetse bu suçlamalardan da hiçbir ceza almıyor. Meryem'in cesedini, Tuncer ile birlikte gömdükleri de iddia ediliyor.

Fatih Palu (Palu ailesinin diğer oğlu)

Harun Palu'nun hapisten çıktıktan sonra yanına alıp suç duyurusuna birlikte gittiği çocuklarından biri. Şu an babası Harun, Fatih'in vasiliği altında. Tuncer'in etkisi altında olan isimlerden de biri aynı zamanda. Yayında Tuncer'in, anne Havva'ya çeşitli ağır sözler söyledikten sonra hiçbir tepki vermemesiyle ve rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Meryem Tahnal (Palu ailesinin kızı)

32 yaşındayken 2008 yılında ortadan kayboldu (!). 8-9 yaşlarında olan kızı Melike de kendisinden bir yıl sonra ortadan kayboldu. Kocası Ahmet, enişte Tuncer tarafından İsa'ya öldürtüldü. Kocası öldükten sonra, çocuklarıyla birlikte Tuncer'in kapıcı dairesinde yaşamaya başlıyorlar ancak gördükleri şiddettin ardı arkası kesilmiyor. Ablasının gözü önünde çocukları ve yeğenleri ile eniştesinin tecavüzüne uğruyor. Tuncer'in Meryem'i bir ağaca bağlayarak aç susuz, işkence görerek öldürdüğü iddia ediliyor. Meryem'in kızı Melike de Tuncer'in tecavüz ve işkenceleri sonucu ölüyor. Bir tek Meryem'in oğlu Recep Tayyip bu korkunç evden kaçarak yurda yerleştiriliyor.

Tuncer Ustael (Ailenin damadı)

Palu ailesine girdikten sonra ortalığı cehenneme çeviren ve tüm suçların arkasında ismi olduğu iddia edilen kişi. Aynı zamanda kendisinin cinci hoca olduğunu iddia ederek insanları etkisi altına alıyor. Yaptığı iddia edilen şeyler işkence, gasp, darp, zorla senet imzalatma, zorla tapu geçirtme, taciz, ensest, tecavüz gibi korkunç vakalar. Baldızı Meryem ve yeğenine korkunç işkenceler yaparak ölmelerine sebep olduğu ilk bilinen iddia. Ayrıca kendi çocuklarına da cinsel tacizde bulunduğu ve akıl sağlıklarına zarar verdiği de iddia ediliyor. Palu ailesinin evlerini kendi üstüne yaptırmasıyla da biliniyor. İlginç bir şekilde bütün aile, Tuncer'e laf söylettirmiyor, işin belki de en anlaşılmaz kısımlarından biri bu.

Emine Ustael (Palu ailesinin kızı, Tuncer'in karısı)

Tuncer'in Meryem'e, yeğenlerine ve kendi çocuklarına yaptığı her türlü kötülüğe şahit olduğu iddia edilen kişi. Ancak ısrarla eşine ithaf edilen suçların hiçbirini kabul etmiyor ve hepsinin iftira olduğunu söylüyor. Vücudunda darp izleri mevcut ancak bunların kocası tarafından değil kazara gerçekleştiğini söylüyor.

Mehmet Şipşak (Havva Palu'nun babası)

Şu ana kadar ailedeki en sağduyulu ve en akıllı insan izlenimini veren kişi. Tuncer ve Havva için sözünü esirgemeyen bir adalet sembolü bu ailede. Aynı zamanda Kore Gazisi.







