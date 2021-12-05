Galatasaray 'ın unutulmaz futbolcularından Felipe Melo 2017'den bu yana formasını giydiği Brezilya ekibi Palmeiras'tan ayrıldı.

Kulüp yaptığı açıklama ile tecrübeli futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu ve Felipe Melo'ya veda etti.

Kulübün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu ayrılık bir dönemin sona erdiğinin değil, ebedileştiğinin kanıtı. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz."

Felipe Melo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.



