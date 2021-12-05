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Palmeiras'tan Felipe Melo'ya veda

Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, takımdan ayrıldı. Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Palmeiras, yaptığı açıklama ile ülkemizde Galatasaray'da da forma giymiş tecrübeli futbolcu Felipe Melo'ya veda etti.

05 Aralık 2021, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
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Palmeiras'tan Felipe Melo'ya veda

Galatasaray 'ın unutulmaz futbolcularından Felipe Melo 2017'den bu yana formasını giydiği Brezilya ekibi Palmeiras'tan ayrıldı.

Kulüp yaptığı açıklama ile tecrübeli futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu ve Felipe Melo'ya veda etti.

Kulübün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu ayrılık bir dönemin sona erdiğinin değil, ebedileştiğinin kanıtı. Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz."

Felipe Melo'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.

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