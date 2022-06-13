Palermo, Serie B'ye yükseldi!
İtalyan futbolunun en önemli takımlarından olan ancak 2019'da Serie D'ye düşürülen Palermo, bu sezon Serie C Play-Off finalinde Padova'yı konuk etti. Pembe-Siyahlılar, Matteo Sandri'nin tek golüyle 1-0 kazanarak Serie B bileti aldı.
İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo adım adım Serie A'ya geliyor... 2019'da idari gerekçeler nedeniyle Serie D'ye düşürülen Çizme temsilcisi, Serie C Yükselme Play-Off finalinde Padova Calcio'yu konuk etti.
Palermo zorlu finali 25. dakikada Matteo Sandri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Pembe-Siyahlılar, Serie B'ye yükselen ekip oldu.