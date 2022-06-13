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Palermo, Serie B'ye yükseldi!

İtalyan futbolunun en önemli takımlarından olan ancak 2019'da Serie D'ye düşürülen Palermo, bu sezon Serie C Play-Off finalinde Padova'yı konuk etti. Pembe-Siyahlılar, Matteo Sandri'nin tek golüyle 1-0 kazanarak Serie B bileti aldı.

13 Haziran 2022, Pazartesi 01:15 Son Güncelleme:
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Palermo, Serie B'ye yükseldi!

İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo adım adım Serie A'ya geliyor... 2019'da idari gerekçeler nedeniyle Serie D'ye düşürülen Çizme temsilcisi, Serie C Yükselme Play-Off finalinde Padova Calcio'yu konuk etti. 

Palermo zorlu finali 25. dakikada Matteo Sandri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Pembe-Siyahlılar, Serie B'ye yükselen ekip oldu.


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