Paleo diyeti nedir? Paleo diyeti nasıl yapılır?

Diyetisyen Gülçin Işık Paleo diyeti hakkında merak edilenleri sizler için cevaplıyor. Paleo diyeti tanımı basittir: Paleolitik Çağ'da sadece avcı ve toplayıcı atalarımız tarafından binlerce yıl önce mevcut olan yiyecekleri yiyerek beslenmek. Bu; işlenmiş gıdalar, rafine edilmiş tahıllar, süt ürünleri ve baklagiller gibi şeylerin masa dışında olduğu ve bunun yerine tabağınızın meyve ve sebzeler, etler, fındık ve tohumlarla dolu olması gerektiği anlamına gelir.

FARKLI VARYASYONLARI MEVCUT;

Standart Paleo Diyeti: Tahıllar, baklagiller ve işlenmiş gıdalar masa dışındadır ve bunun yerine meyve, sebzeler, etler, fındık ve tohumlar gibi tüm gıdalara odaklanılmaktadır. Klasik paleo diyetini temsil eder.

Otoimmün Paleo Diyeti: AIP diyeti olarak da bilinen bu diyet şekli, iltihaplanmayı tetikleyen yiyecekleri keserek, sonrasında hangi gıdayı tolere edebileceğinizi belirlemek için yavaşça tekrar eklemeyi içerir. Bu diyet, romatoid artrit veya lupus gibi otoimmün bozuklukları olan kişiler için uygun bir beslenme şeklidir. Besin hassasiyetlerine odaklanır.





80/20 Paleo Diyeti: Tahılları tamamen bırakamayanlar için uygundur. 80/20 diyeti, yüzde 80'lik sıkı bir Paleo diyetini takip etmeyi ve kalan yüzde 20 sırasında en sevdiğiniz Paleo olmayan yiyeceklerin tadını çıkarmayı içerir.





Pegan Diyeti : Vegan diyet ve Paleo diyeti ilkelerini birleştiren “Pegan diyeti” hayvansal ürünleri tamamen hariç tutarken bitki bazlı tüm gıdalara odaklanır. Paleo diyet tarzıyla örtüşmediğinden bu diyet türü tartışmalıdır.





Primal Diyet: Paleo diyetine ilaveten çiğ, tam yağlı süt ürünlerine izin verilir ve aynı zamanda belirli baklagiller ve fermente soya ürünlerinin tüketimine izin verir.





PALEO DİYETİ FAYDALARI;

1. Kilo kaybını teşvik eder.

2. Yüksek protein içerir.

3. Enflamasyonu azaltır.

4. Doygunluğu artırır.

5. Besin eksikliklerini düzeltir.





Örnek bir menü:

Birinci gün

Kahvaltı: Çırpılmış yumurta, meyve salatası ile

Öğle yemeği: Mantarlı tavuk sote + mevsim salata

Akşam Yemeği: Kavrulmuş brokoli ile ızgara somon





İkinci Gün

Kahvaltı: Glütensiz yulaf ezmesi

Öğle yemeği: Otla beslenen sığır eti ve karışık sebzelerle karıştırın.

Akşam yemeği: Tavuk, avokado, domates, ıspanak ve badem salatası

Üçüncü gün

Kahvaltı: Sebzeli omlet

Öğle yemeği: Mevsim olta balığı, karnabahar pirinç, domates, avokado, marul ve kişniş ile

Akşam yemeği: Tatlı patates dilimleri ile Akdeniz ızgara kuzu pirzolası

Yani sonuç olarak neler yenilebiliyor Paleo diyetinde?

· Et: otla beslenen sığır eti, kuzu eti, keçi vb.

· Deniz ürünleri: somon, alabalık, uskumru, mezgit balığı, vb.

· Kümes hayvanları: serbest gezinen tavuk, hindi, ördek vb.

· Taze meyveler: elma, portakal, çilek, kavun, armut vb.

· Taze sebzeler: brokoli, karnabahar, ıspanak, domates, havuç, lahana, kuşkonmaz, salatalık vb.

· Yumurtalar

· Fındık, badem, kaju fıstığı, ceviz, Brezilya fıstığı, fındık vb.

· Tohumlar: keten tohumu, chia tohumu, susam tohumu, kabak çekirdeği, vb.

· Kalp-sağlıklı rafine edilmemiş yağlar: zeytin, hindistancevizi, keten tohumu, ceviz ve avokado yağı

· Baharatlar: zerdeçal, kimyon, sarımsak tozu, fesleğen, kekik, biberiye vb.





Yasaklar:

· Baklagiller

· Yer fıstığı

· Süt ürünleri

· Rafine şeker

· Rafine bitkisel yağlar (kanoa, margarin vb.)

· İşlenmiş / abur cubur gıdalar

· Beyaz patates

· Tahıl taneleri (glüten içeren ve işlenmiş olanlar)

· Şekerli tatlandırılmış veya kafeinli içecekler



