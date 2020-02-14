Sağlıklı beslenme düzeninin; dengeli protein, düşük karbonhidrat ve bol lif tüketimi ile bir arada olması gerektiği söylenebilir. Bunun nedeni ise, insan vücudunun işlenmiş ve karbonhidratlı besinlerden ziyade; lif ve protein içerikli gıdalar adına tasarlanan bir yapı olmasından kaynaklanıyor. Paleo diyeti ise tam olarak bu tanımlamaya uygun bir diyettir.

Paleo diyeti hakkında

Kısa bir şekilde özetlemek gerekilirse paleo diyeti; beslenme hakkındaki antik alışkanlığa göre beslenmeyi ifade eden bir diyet türüdür. Bu beslenme şeklinin ilk defa bir diyet şeklinde planlaması ise Gastroentoloji uzmanı olan Dr. Walter L. Voegtlin’in yapmış olduğu araştırmalara dayanmaktadır. 1975 senesinde yayınladığı Taş Devri Diyeti yani The Stone Age Diet isimli kitabı ile insan beslenmesinde öze dönüşü vurgulayan Voegtlin, günümüzde sıkça uygulanan paleo diyetinin temelleri atılmıştır.

Paleo diyeti nasıl yapılır?

Paleo diyetine başlamak isteyen kişiler ilk önce, bu diyetin bir dektoks veya fazla kiloya veda deyinceye dek sürdürülecek klasik bir plan olmadığını belirtmek önemlidir. Taş devri insanlarının sahip oldukları gibi dayanıklı ve sağlıklı bir vücuda kavuşmak oldukça önemli bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerekmektedir. Bu diyet yapılırken bilinmesi gereken bazı önemli konular vardır.

Paleo diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi

Kahvaltı Vakti:

- 2 tane yumurta,

- 2 tane ceviz,

- Salatalık,

- Domates,

Ara Öğün:

- 2 tane kuru kayısı,

- 1 tane fındık,

Öğle Vakti:

- 150 gram haşlama veya ızgara et, tavuk ya da balık, bol yeşilliği olan bir yemek kaşığı limonlu ve zeytinyağlı salata, haşlanmış sebze,

Ara Öğün;

-1 porsiyon meyve,

- 2 tane ceviz,

Akşam Vakti:

- Zeytinyağlı sebze yemeği,

- Salata,

Gece:

1 porsiyon meyve.

Un, unlu besinler, ekmeğin ve tahılların kesinlikle yenmemesi gerektiği bu diyet içerisinde şeker içeriğinin yüksek olduğu şeftali, muz, incir ve üzüm gibi meyvelerin tüketilmesi de tavsiye edilmemektedir. Meyve kısıtlı şekilde günde bir porsiyon olarak tüketilmelidir.

Karbonhidrat alımının sınırlanması önemlidir

Paleo diyeti uygularken verim almanın ilk şartlarından birisi günlük karbonhidrat tüketiminin olabildiğinde kısıtlanmasıdır. Yani; nişasta ve şeker içeren meyve- sebzelerden, unlu gıdalardan uzak durulması oldukça önemlidir.

Protein alımının yeteri kadar olması gerekir

Doğal şartlarda yetişmiş hayvanlardan sağlanan tavuk eti, kırmızı et, yumurta ve balığın yanı sıra chia, kinoa ve avokado da paleo diyeti içerisinde bol bol tüketilmesi gereken nitelikli proteinler arasında yer almaktadır.

İşlenmiş besinlerden uzak durulmalıdır

Bol şekeri bulunan, hidrojene edilen yağlar ve mısır şurubunun dışına koruyucu ve yapay aroma maddeleri içeren besinlerin, bedenin alkali ve asit dengesini doğrudan olarak bozup hücre bozulmasına yol açmasından ötürü asla önerilmemektedir. Bunun dışında sodyum yönünden tehlikeli yerlerde seyreden bu tür işlenen gıdaları tüketmek, damar ve kalp sağlığı için olduğu gibi böbrek sağlığı adına da çok zararlıdır.

Bol lif tüketilmelidir

Bilhassa yüksek protein içeren diyetler içerisinde, vücudun asit ve alkali dengesini korumak, sindirim sistemini rahatlatmak adına lif alımının yüksek tutulması tavsiye edilmektedir. Bundan ötürü Paleo Diyetini yapanlar bol yeşillikler ve nişasta içeriğine sahip olmayan sebze ve meyveler tüketilebilir. Bunun yanı sıra bazı tahılları tüketmemek önemlidir.

İyi yağ tercih edilmelidir

Paleo diyetinin ön görmüş olduğu bütün beslenme ögeleri olabildiğinde müdahale edilmemiş ve doğal olması gerekir. Bundan ötürü bu diyet açısında kanola, ay çiçeği yağı, mısır özü yağı, margarin gibi yağların tüketilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra tekli doymamış yağlara örnek verilecek olursa; ceviz yağı, zeytinyağı, susam yağı tercih edilebilir. Bunun dışında avokado, Hindistan cevizi yağı, somon yağı da sağlık açısından önemli yağların içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden bu tür yağların tüketilmesi Paleo Diyetinden maksimum fayda alınmasına yardımcı olacaktır.

Sıralanan besinlerin hayattan kesinlikle çıkarılması gerekmektedir

- Tuz,

- Rafine şeker,

- Alkol,

- Mayalı gıdalar,

- İşlenmiş yağlar,

- Bakliyatlar,

- Tahıllar,

- Un,

- Süt ve Süt Ürünleri,

- Nişasta içeriği olan, glisemik indeksi yüksek meyve ve sebzeler.

Bütün bu besinlerin Paleo Diyeti sırasında kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir. Bunların tüketilmesi ile Paleo Diyetinin faya vermeyeceğini söylemek doğru olacaktır.