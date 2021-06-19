Palau, FIBA Kadınlar EuroBasket’te en çok maça çıkan oyuncu oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nın (EuroBasket) açılış maçında İspanya’da forma giyen yıldız oyuncu Laila Palau, Belarus’a karşı oynanan maçta 69’uncu maçına çıkarak EuroBasket’te en çok maça çıkan kadın oyuncu oldu.

Kadınlar EuroBasket’te 10’uncu kez boy gösteren oyun kurucu, FIBA Şöhretler Müzesi üyesi ve kadın basketbolunun efsane isimlerinden olan Uliana Semjonova'yı geride bıraktı.

Cuma günü İsveç karşısında 70’inci maçına çıkan Palau'ya maçtan önce, İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak tarafından bir başarı ödülü verildi.

Palau ayrıca, verilerin bu kategorilerde ilk kez kullanıma sunulduğu EuroBasket 1995’ten bu yana hem asist hem de top çalmada tüm zamanların lideri durumunda. İlk EuroBasket turnuvasına 2003 yılında katılan Palau, şu anda 10’uncu turnuvasında forma giyiyor.