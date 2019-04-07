Palandöken kartalları kaldığı yerden devam ediyor

Palandöken Belediyespor, Voleybol 1.Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor’u 3-0 mağlup etti. İlk güne galibiyetle başlayan Palandökenin kartalları gözünü finale çevirdi.

07 Nisan 2019, Pazar 14:11
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Palandöken kartalları kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda başladı. 

Final grubuna kalacak olan dört takımın belirleneceği Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ilk gün maçları ile başladı. Sekiz takımın mücadele edeceği Play-Off karşılaşmaları 3 gün sürecek. Her gün 4 maçın oynanacağı ve büyük heyecana sahne olacak olan karşılaşmalar iki grup halinde yapılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Voleybol Erkekler 1 Lig Play-Off Final Grubu'na kalmış olacak. Final Grubu maçları ise 19-21 Nisan tarihleri arasında yine Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçlarda ilk iki sırayı alan takımlar ise önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak. Spor severler üç gün boyunca Play-Off'ta Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan toplam 12 karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek. 

Tamamı Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçlarının programı şöyle: 

6 Nisan Cumartesi 

12.00 Bursa Büyekşehir Belediye-Alanya Belediye 

14.00 Sorgun Belediye-Akkuş Belediye 

16.30 Palandöken Belediye-Solhanspor 

18.30 Beşiktaş-Milas Belediyespor 

7 Nisan Pazar 

12.00 Alanya Belediye-Sorgun Belediye 

14.00 Akkuş Belediye-Bursa Büyükşehir Belediye 

16.30 Solhanspor-Beşiktaş 

18.30 Milas Belediye-Palandöken Belediye 

8 Nisan Pazartesi 

11.00 Akkuş Belediye-Alanya Belediye 

13.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Sorgun Belediye 

15.30 Milas Belediye-Solhanspor 

18-30 Palandöken Belediye-Beşiktaş 

Salon: Kayseri Atatürk 

Hakemler: İlhan Burhan xx Gürhan Gül xx 

Palandöken Belediyespor: Erden Çevikel xx Nevzat Güneş xx Burakhan Tosun xx Daniel Vargas xx Ali Ramis Özgür xx Hakan Polat xx 

Solhanspor: Yasin Akgül xx Cem Koy xx Onur Saygın xx Murat Aslan xx Goran Bjelica xx Ceyhun Tendar xx Silva de Freitas xx Umut Yücel Baran xx 

Setler: 25-22, 25-18, 25-19 

İHA

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