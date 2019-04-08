Palandöken Kartalları Final İçin Efe'lendi

Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayarak, Kayseri'de yapılan yarı finallere katılan Palandöken Belediyespor, Solhanspor'u 3-0 yendikten sonra, Milas Belediyespor'u da 3-2 mağlup etti ve Beşiktaş ile oynayacağı son maç öncesinde finale çıkmayı garantiledi.

08 Nisan 2019, Pazartesi 10:17
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Palandöken Kartalları Final İçin Efe'lendi

Milas Belediyespor karşısında ilk iki seti 25-23 ve 25-18 kazanarak, 2-0 öne geçti. 3'ncü seti de uzun süre önde götüren Palandöken Kartalları, Milas ekibinin 6 sayılık serisine engel olamayınca, bu seti 25-21 kaybetti.

Kayseri'de yapılan yarı final maçının dördüncü setinde üstünlüğü rakibine kaptıran Erzurum ekibi, bu seti de 25-23 kaybederek, maçı Tie-Break setine taşıdı.

Tie-Break setinde yeniden üstünlüğü ele geçiren Palandöken Kartalları, son anlarında zorlansa da seti 15-13, maçı da 3-2 kazanarak, adını finala yazdırdı.

Palandöken Belediyespor, bugün kendisi gibi finale çıkmayı garantileyen Beşiktaş ile karşılaşacak.

Önümüzdeki yıl Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak iki takımın belirleneceği final maçları 19-21 Nisan tarihleri arasında yine Kayseri'de oynanacak.

İHA

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