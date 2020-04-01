Pakistan'da Federal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 150'den fazla kişide daha yeni tip Corona virüs tespit edilmesiyle ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 2 bin 42'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 belirlenen kişilerin yüzde 80'den fazlasının yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönenler olduğu kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar 58 hastanın iyileşerek hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki can kaybının 26'ya çıktığı, 12 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Pakistan'da, 23 Mart'ta, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri güçlendirmek için ülke genelinde askeri birliklerin konuşlandırılması kararı onaylanmıştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri birliklerin, ülkede zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını sağlamak için yerel yönetimlerle çalışacağı belirtilmişti.

Halkın, yiyecek alışverişi yapmak ve acil durumlarda hastaneye gitmek için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.