Pakistan Sağlık Bakanlığının Corona virüs salgınına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkede ölü sayısı 176'ya yükseldi.

Vaka sayısı 425 kişi artarak 8 bin 418'e ulaştı. Pakistan'daki hastanelerden 1970 koronavirüs hastası da taburcu edildi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 873 test yapılırken, toplam test sayısı 104 bin 302 olarak açıklandı.

Pakistan'ın 110 milyonu aşkın nüfusuyla en kalabalık eyaleti Pencap, 3 bin 721 kişiyle en yüksek Kovid-19 vakasının görüldüğü eyalet olmayı sürdürüyor.

Pakistan kontrolündeki Keşmir ise 49 vakayla en az virüs görülen bölge oldu.