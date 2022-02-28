Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihale ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yayın ihalesinde Digitürk'ün Paket 1-A dışındaki tüm paketleri kazandığını açıklandı. Digitürk, 1 hafta içinde isterse sözleşmeyi imzalayıp bu paketlerin hak sahibi olabiliyor. Bu gelişmenin ardından Paket 1-A nedir? Paket 1-A hangi maçları kapsıyor? Derbi maçları hangi kanalda? yayınlanacak? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Paket 1-A nedir? Paket 1-A hangi maçları kapsıyor? Derbi maçları hangi kanalda? yayınlanacak?

Paket 1-A için Digitürk’un 810 milyon TL olarak yaptığı teklif, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Diğer tüm paketlerde ise Digiturk’un teklifi kabul edildi. Paket 1-A içerisinde 8 adet derbi + haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı bulunuyor.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekli'ler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan; Paket 1-A kapsamındaki müsabakaların içerisinde 8 adet derbi müsabakasının olması, Paket 1-A yayın hakkını alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.







