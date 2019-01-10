Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmaya Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alan sarı lacivertliler orta saha içinse Pajtim Kasami'yi gündemine almıştı.

Kanarya'nın ilgilendiği İsviçreli futbolcu için kulübü Sion'un 4 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürülmüştü.

Bu transferle ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki sol ayaklı merkez orta saha bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Kasami havaalanından Türkiye'ye geldiğini belirten bir fotoğraf paylaştı. Bu durum "Fenerbahçe'yle mi görüşecek?" sorularını sordurdu.

Pajtim Kasami, bu sezon Sion formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol atıp 3 asistle oynadı.

Kasami daha önce Palermo, Fulham, Olympiakos gibi kulüplerde oynadı.