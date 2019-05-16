Paixao'nun gözü kral Yunus Altun'da

Spor Toto 1. Lig'de attığı 27 golle gol krallığı yarışında açık ara liderliğini sürdüren Altay'ın Portekizli forveti Marco Paixao, gözünü Yunus Altun'un rekoruna dikti.

16 Mayıs 2019, Perşembe 19:12 Son Güncelleme:
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Paixao'nun gözü kral Yunus Altun'da

Altay, 1. Lig'deki son maçına yarın Elazığspor karşısında çıkacak. İki iddiasız takımın mücadelesinde ise gözler sezona damga vuran forvet Paixao'nun üzerinde olacak. 27 golle krallık tacını takan, 1. Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan tecrübeli oyuncu, lig tarihinin en golcü ismi Yunus Altun'un rekorunu kırmaya çalışacak.

2002-2003'te Konyaspor formasıyla 28 kez fileleri havalandıran Yunus Altun, 2003-2004'te ise Rize'de 25 golle krallık yaşayarak 1. Lig'de üst üste iki kez gol kralı olan tek oyuncu olmuştu. Kariyerinin son döneminde Altay forması da giyen Yunus Altun, 2013'te futbolu yine Siyah-Beyazlılar'da bırakmıştı.

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