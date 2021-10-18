Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao da karşılaşma öncesi ükesi basınına açıklamalarda bulundu.





A BOLA'ya verdiği röportajda özellikle Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'e dikkat çeken Paixao, "Beşiktaş, güçlü bir takım. Ana noktası Pjanic ki oyunu yönetiyor, 20-30 metrelik paslarla kilidi açıyor. Tabii ki önde Batshuayi gibi hareketlilik, yaratıcılık, bitiricilik sunan önemli isimler de var ama Pjanic aslında her şeyin merkezindeki oyuncu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Sporting adına tehlikeli bir rakip olduğunu da aktaran golcü oyuncu, "Sporting'in oyunu kontrol etme çabasının önemli olacağını düşünüyorum. İlk golü atanın kazanma şansı çok daha yüksek olacaktır. Beşiktaş'ı kontrol altında tutmak, topa sahip olmak ve bu şekilde telaşlandırmak Sporting lehine bir durum olabilir" dedi.