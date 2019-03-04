Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanıp play-off umutlarını artıran Altay, evinde Balıkesirspor Baltok engelini de aşıp galibiyet serisini sürdürdü: 1-0. Maçın 32'nci dakikasında maçın tek golünü atan Paixao, takımına kritik 3 puanı getirdi. Bu sonuçla 34 puana yükselen İzmir ekibi 10'uncu basamağa kadar yükseldi. Balıkesirspor ise 32 puanda kaldı, 11'inci sıraya geriledi.

Altay'ın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Portekizli golcü Paixao, ligde 23 haftada 19 gol attı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Furkan’ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu’nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

32. dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao’ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı. 1-0

36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

81. dakikada Tatos’un kornerden kestiği ortaya iyi yükselen Gençer’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.

87. dakikada serbest vuruşta Özgür ortaladı, kafayı vuran Paxaio çerçeveyi bulamadı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Olgaç xx, Seyfettin Ünal xx

Altay: Aydın xx, Murat xx, Gençer xx, Ulaş xx, Özgür xx, Ferhat xx, Yasin xx, Tatos xx (Oğuz Han dk. 86 ?), Furkan xx (İbrahim Akın dk. 70 x), Kappel xx, Paixao xxx (İbrahim Öztürk dk. 90+2 ?)

Yedekler: Emre, Serkan, Hüsamettin, Sinan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx (Muhammed dk. 75 x), Cüneyt xx, Furkan xx, Doğa xx, Cumali xx, Nizamettin xx (Rahmi dk. 89 ?), Foxi xx (Mehmet dk. 75 x), Otoo xx, Sedat xx, Beleck xx

Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Serdar, Rahmi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Paxiao (dk. 32) (Altay)

Sarı kartlar: Murat (Altay), Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor Baltok)



















