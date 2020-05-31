Paderborn - B. Dortmund (CANLI İZLE)
Bayern Münih yenilgisinin ardından lige adeta havlu atan Borussia Dortmund, 29. hafta mücadelesinde son sırada yer alan Paderborn ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Siyahlılar, kalan haftalarda kazanarak Bundesliga’yı en azından 2. sırada tamamlama hedefinde. Erling Haaland ise sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında kadroda yok. Paderborn - Borussia Dortmund maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de, canlı izle ve canlı bahis seçenekleri misli.com'da olacak.
Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, ligin son sırasında yer alan Paderborn'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e kaybeden ve şampiyonluk yarışında dev rakibinin bir hayli gerisinde kalan Dortmund, ikincilik şansını tehlikeye atmak istemiyor. Bayern maçında sakatlanan Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında forma giyemeyecek. 19 puanla son sırada yer alan Paderborn ise sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.
Paderborn - Borussia Dortmund ilk 11'ler:
Paderborn: Zingerle, Hünemeier, Strohdiek, Schonlau, Collins, Drager, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Holtmann, Srbeny, Mamba
Borussia Dortmund: Bürki, Hummels, Akanji, Piszczek, Hakimi, Delaney, Emre Can, Guerreiro, Brandt, Sancho, Hazard
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