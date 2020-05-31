Paderborn - B. Dortmund (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, ligin son sırasında yer alan Paderborn'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e kaybeden ve şampiyonluk yarışında dev rakibinin bir hayli gerisinde kalan Dortmund, ikincilik şansını tehlikeye atmak istemiyor. Bayern maçında sakatlanan Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında forma giyemeyecek. 19 puanla son sırada yer alan Paderborn ise sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.





Paderborn - Borussia Dortmund ilk 11'ler:

Paderborn: Zingerle, Hünemeier, Strohdiek, Schonlau, Collins, Drager, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Holtmann, Srbeny, Mamba

Borussia Dortmund: Bürki, Hummels, Akanji, Piszczek, Hakimi, Delaney, Emre Can, Guerreiro, Brandt, Sancho, Hazard









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