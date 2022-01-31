Portekiz Ligi ekiplerinden Paços Ferreira, Benfica ve Atletico Madrid'in eski yıldızı 33 yaşındaki Arjantinli orta saha Nico Gaitan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Futbol kariyerine Boca Juniors altyapısında başlayan Gaitan, Benfica, Atletico Madrid, DL Yifang, Chicago, Lille, Braga ve Penarol formalarını giydi. Tecrübeli futbolcu bugüne kadar 475 maça çıktı ve 67 gol, 127 asistlik performansa imza attı. Arjantin Milli Takım formasını da terleten yıldız futbolcu 19 kez çıktığı milli takımda 2 kez gol atma başarısı gösterdi.







