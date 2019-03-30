Bundesliga'nın 27. haftasında Dortmund, Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında Bayern Münih ile yarışan Dortmund, Paco Alcacer'in 90 ve 90+4'te attığı gollerle kazandı ve puanını 63 yaptı.

Bayern Münih'in Freiburg ile 1-1 berabere kalmasının ardından Wolfsburg'u 2-0 yenen Dortmund liderliği ele geçirdi.

Sezonun en önemli maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 6 Nisan Cumartesi günü TSİ 19:30'da Allianz Arena'da karşılaşacak.

Sezon başı Barcelona'dan transfer edilen Alcacer, Dortmund formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol kaydetti.