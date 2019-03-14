PAC-MAN ikinci defa canlı yayında oyunseverlerle buluştu
Tüm dünyada etkisi giderek artan retro oyunlar, Türkiye’de de büyük bir ilgi görüyor. PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull’un ilki şubat ayında yapılan ve büyük ilgi gören ‘Red Bull Retro Oyun Gecesi’ yoğun istek üzerine WUNDER iş birliği ile oyunseverlerle yeniden bir araya geldi. Youtube’da Soğuk Savaş isimli içerik serileri ile bilinen Post 42, Red Bull Türkiye’nin Twitch hesabında retro oyunları canlı olarak oynadı.
WUNDER’de gerçekleşen gecede, retro oyunseverler, özel konuklar ve ünlü yayıncılar, PAC-MAN başta olmak üzere günümüzde de hâlâ sevilen retro oyunları deneyimledi.
YouTube’da Soğuk Savaş isimli içerik serileri ile ünlenen Post 42 kanalının üyeleri Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz, Sonat Işıkcanlı yayında retro oyunları oynadı. Red Bull’un Twitch Kanalı www.twitch.tv/redbullesportstr’den canlı yayınlanan bu eğlenceli oyunlar www.redbull.com/tr-tr/ adresinde tekrar izlenebilir.
PAC-MAN Red Bull kutularında
Red Bull’un oyunseverlere özel olarak tasarladığı ve tanıtımını GİST’te yaptığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla, PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyası aynı kutuda buluştu. Red Bull PAC-MAN ürünü sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1 Şubat -30 Nisan 2019 tarihleri arasında oyunseverler PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlarla açacak.