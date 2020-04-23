Pac-Man Championship Edition 2 bedava!

Sony'nin PlayStation 4 kullanıcıları için ücretsiz olarak sunmaya başladığı oyun, "Pac-Man Championship Edition 2". Yıllar önce tanıştığımız Pac-Man efsanesinin 2016 yılında piyasaya sürülen yeni versiyonu olan oyun, Pac-Man deneyimini günümüz teknolojileri ile birleştiriyor. Özellikle de grafiksel açıdan alışmış olduğumuz Pac-Man'dan çok daha farklı bir görünüme sahip olan oyun, PlayStation 4 sahiplerini benzersiz bir eğlenceye sürükleyecek.

Dünyanın en popüler platform oyunlarından bir tanesi olan Pac-Man efsanesinin 2016 yılında hazırlanan PlayStation 4 sürümü, Pac-Man hayranlarına farklı farklı oyun modları sunuyor. Eğer sizler de hayatınızın bir döneminde Pac-Man oynadıysanız, Avrupa'da yaşıyorsanız ve bir PlayStation 4 sahibiyseniz, Pac-Man Championship Edition 2'nin farklı modlarını oynayarak eğlenebilirsiniz.

Normalde 12,99 dolar karşılığında satılan bu PlayStation 4 oyununa herhangi bir bedel ödemeden sahip olmak isterseniz, yapacağınız şeyler fazlasıyla basit. Dilerseniz hemen, bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olacağınıza yakından bakalım.

Pac-Man Championship Edition 2'ye ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

PlayStation 4'ünüz ya da herhangi bir cihazınızın internet bağlantısını kullanarak PlayStation Store'a erişin. (Oyun yalnızca EU PS Store'da ücretsiz olarak sunulmuş durumda.)

PlayStation Store'da Pac-Man Championship Edition 2'nin mağaza sayfasına erişin. Bunu yapabilmek için burada bulunan bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

Oyunun fiyatının yazdığı bölümün "Bedava" olarak değiştiğini göreceksiniz. Hemen altında yer alan "Sepete Ekle" butonuna tıklayın.

Herhangi bir bedel ödemeden oyunu PlayStation kütüphanenize ekleyin.

Oyunu indirdikten sonra Pac-Man Championship Edition 2'yi oynamaya başlayabilirsiniz.