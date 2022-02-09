Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta erteleme mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı lider Real Madrid'i 66-51 gibi flaş bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, açıklamalarda bulundu.





Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu enerji seviyesine çıkamadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik etmek istiyorum. Bence maç boyunca çok daha agresif oynadılar, defansif olarak çok serttiler ki biz bu düzeyleri yakalayamadık. Yüzdelerimiz de bize yardımcı olmadı. Bize karşı fark yarattıklarını hissediyoruz. Çok fazla enerji koydular. Biz bunu başaramadık. Hücumda ve savunmada bize yardımcı olacak bazı şeyleri değiştirmiş olsak da onların enerjisine sahip değildik. Bu noktada eşitlik sağlamak çok zordu" ifadelerini kullandı.