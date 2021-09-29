Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Real Madrid, sahasında temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, açıklamalarda bulundu.

Efes hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunan Pablo Laso, "Anthony Randolph ve Trey Thompkins dışındaki oyuncularımız hazır durumdayken sadece Jeffery Taylor ve Sergio Llull'un oynama durumlarını maç öncesi belirleyecek bazı sorunları bulunuyor. EuroLeague şampiyonuna karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğinin farkındayız. Üç yıldır aynı çekirdekle her pozisyonda üst seviye basketbol oynayabilen bir takımla harika bir maç... Arka alanda birbirlerini gerçekten çok iyi şekilde tamamlayan Anderson, Simon, Micic, Larkin ve Beaubois yer alıyor. Domine ediyorlar. Ayrıca 4 numarada Moerman gibi Singleton gibi güçlü oyunculara sahipler. Dunston, fiziksel olarak çok güçlü. Pleiss, hem çemberden uzak hem yakın çok iyi olduğundan alan açabiliyor. Sertaç Şanlı'yı kaybettiler ama Petrusev geldi ki ABA Ligi'nin geçtiğimiz sezonki en iyi oyuncularından biriydi" dedi.