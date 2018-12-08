Pablo Laso: 'Çok zor bir galibiyet aldık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'i 84-82 mağlup eden Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Laso, "Anadolu Efes, maça çok iyi başladı. Savunmada çok fazla hata yaptık ve Anadolu Efes farkı açtı. Üçüncü periyotta daha iyiydik. Oyunda kalmayı başardık. Savaşmaya devam ettik ve farkı kapatmasını bildik. Çok zor bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Laso, Anadolu Efes’in kadro kalitesinin yüksek olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Anadolu Efes, çok iyi şut atan oyunculara sahip. Etkili oyuncuları var. Kapasitesi olan, zor bir rakip. Şu anda aralık ayındayız, konuşmak için erken ama Anadolu Efes’in ligi ilk 8’de tamamlayarak play-off oynama şansı çok yüksek."