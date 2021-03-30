Pablo Laso: Avrupa’nın en iyi takımlarından birisiyle oynayacağız

Real Madrid‘in başarılı koçu Pablo Laso şu ifadeleri kullandı:

“Son 7 günde 4 maç kazandığımız için takımın keyfi yerinde. Ancak şimdi Avrupa’nın en iyi takımlarından birisiyle oynayacağız ve kazanmak kolay olmayacak. Savunmada bütün maç boyunca sağlam kalmalıyız. Efes‘in sahip olduğu kaliteli oyuncuların kafasını karıştırabilecek şekilde savunma yapmalı ve hücumda da diri kalmalıyız. Son günlerde yorgunlukla beraber biraz efor kaybettiğimizi söylemem gerekiyor. Ancak Efes‘i yenmek gibi bir isteğimiz varsa onlara karşı harika bir maç çıkarmalıyız ki bu senaryoda bile işimiz kolay olmayacaktır. Efes; Simon, Micic ve Larkin gibi 3 tane yaratıcı oyuncuya sahip. Beaubois, kritik anlarda skor yaratabiliyor. Anderson harika savunma yapıyor ve hücumda arkadaşlarına alan sağlıyor. Uzun rotasyonları çok iyi ve Moerman ile Singleton gibi 4 numaralara sahipler. Komple bir takımlar ancak bu onları yenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. (Eurohoops)



