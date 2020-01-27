Özlenen galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen Antalyaspor, 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Yeni transferlerden Adis Jahovic'in kırmızı beyazlı formayla ilk gol heyecanı yaşadığı maçta, Sinan Gümüş ile Veysel Sarı da ligde yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19'uncu haftasında Antalyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar ligde 11 maçın ardından 3 puan kazandı. Antalyaspor son 12 maçta, 8 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Kırmızı beyazlılar ligde 114 gün sonra maç kazanmanın sevincini yaşadı. Antalyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic de kırmızı beyazlı formayla ilk maçında gol attı. Antalyaspor'da yeni transferlerden Sinan Gümüş ile Veysel Sarı, kırmızı beyazlı takımla ilk lig maçlarını oynadı.

Antalyaspor bu sezon ikinci kez rakibine 3 gol atma başarısı gösterdi. İlk 3 gollü galibiyetini BTC Turk Yeni Malatyaspor karşısında kazanan Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maçında bu başarısını tekrarladı. Ligde 4'üncü galibiyetini yaşayan Antalyaspor, 19 haftalık süreçte Göztepe ve Fenerbahçe'yi 1-0, BTC Turk Yeni Malatyasporspor ve Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Antalyaspor, 19'uncu haftayı 17 puanla tamamladı.

Sezona teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan Antalyaspor, ligde 7'nci haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından 11 haftalık ara sonrası oynadığı Denizli deplasmanında 3 puan kazandı. Kırmızı beyazlılar, 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bülent Korkmaz'ın ardından Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, 13'üncü hafta Medipol Başakşehir'e 2-0, 14'üncü Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı beyazlılar 15'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kaldı, 16'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Antalyaspor, devrenin son maçında da Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. Devre arasında Tamer Tuna'nın teknik direktörlük görevine başladığı Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında 18'inci haftada Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılar, 19'uncu hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI