Özlenen Fener

Sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, ikinci yarıda gerçek gücünü göstermeye başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çok iyi bir hazırlık kampı geçiren Sarı-Lacivertliler, 2019’a ligde Bursaspor karşısında aldığı 1-1’lik sonuçla başlarken, daha sonra önce Yeni Malatya’yı 3-2, son olarak da Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Özellikle İzmir ekibi karşısında ortaya konan futbol, tribünleri dolduran taraftarları ve Fenerbahçe camiasını mest etti. Yanal etkisi net bir şekilde kendisini gösterirken, sahada 90 dakika boyunca savaşan bir takım vardı. Tecrübeli çalıştırıcının, soyunma odasında takımı tebrik ettiği ve bu futbolun daha üstüne çıkacaklarına inandığını söylediği öğrenildi.

‘Hep birlikte başaracağız’

Yanal’ın, “Bu tempoya süreklilik kazandırdığımız zaman taraftarına zevk veren bir ekip olma yolunda gelişeceğiz. Bu sezon sıralamadaki yer konusunda belki sıkıntı çekeceğiz ama en azından ligin kalan süresinde şampiyon gibi oynayan, şampiyonluğu kovalayan bir ekip ruhunu ortaya koyacağız. Hedefimiz ikinci yarının en azından puan anlamında şampiyonu olmak ve kalan maçlarımızın hepsini kazanmak olacak. Taraftarımızın gücüyle bunu hep birlikte başaracağımıza eminim” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yusuf Dursun