Özlenen Fener

Ersun Yanal yönetiminde çok iyi bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe, 2019’daki ilk 3 lig sınavında 7 puan topladı. 2-0 kazanılan son Göztepe maçında takımın ortaya koyduğu futbol ise taraftarları ve camiayı çok mutlu etti.

03 Şubat 2019, Pazar 08:41
- A +
Özlenen Fener

Sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, ikinci yarıda gerçek gücünü göstermeye başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çok iyi bir hazırlık kampı geçiren Sarı-Lacivertliler, 2019’a ligde Bursaspor karşısında aldığı 1-1’lik sonuçla başlarken, daha sonra önce Yeni Malatya’yı 3-2, son olarak da Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Özellikle İzmir ekibi karşısında ortaya konan futbol, tribünleri dolduran taraftarları ve Fenerbahçe camiasını mest etti. Yanal etkisi net bir şekilde kendisini gösterirken, sahada 90 dakika boyunca savaşan bir takım vardı. Tecrübeli çalıştırıcının, soyunma odasında takımı tebrik ettiği ve bu futbolun daha üstüne çıkacaklarına inandığını söylediği öğrenildi.

‘Hep birlikte başaracağız’

Yanal’ın, “Bu tempoya süreklilik kazandırdığımız zaman taraftarına zevk veren bir ekip olma yolunda gelişeceğiz. Bu sezon sıralamadaki yer konusunda belki sıkıntı çekeceğiz ama en azından ligin kalan süresinde şampiyon gibi oynayan, şampiyonluğu kovalayan bir ekip ruhunu ortaya koyacağız. Hedefimiz ikinci yarının en azından puan anlamında şampiyonu olmak ve kalan maçlarımızın hepsini kazanmak olacak. Taraftarımızın gücüyle bunu hep birlikte başaracağımıza eminim” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yusuf Dursun

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.