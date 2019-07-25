Özlem Yıldız’dan EYOF’ta altın madalya

ANKARA, (DHA) - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) milli judocu Özlem Yıldız altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu çeyrek finalde Alman Samira Bock’u ippon ile geçti. Yarı finalde Hollandalı Alexe Wagemaker’ı da ipponla mağlup eden Özlem Yıldız, finalde Rus Kseniia Galitskaia ile karşılaştı. Milli judocu rakibini waza-ari ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

EYOF Bakü 2019 judoda üçüncü gün müsabakalarında kadınlar 70 kg’da Hatice Vandemir, +70 kg’da Hilal Öztürk; erkekler 81 kg’da Cem Ata Demirtaş ve +90 kg’da Münir Ertuğ tatamide madalya için rakipleriyle karşılaşacaklar.

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