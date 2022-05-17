Televizyonun ünlü ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt'tan bugün acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. Ünlü spiker 39 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyerine Habertürk'te başlayan genç spiker, 4 yıllık ekran macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı.

Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşında, neden vefat etti?

NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti. Sarıkaya meme kanseri ile mücadele ediyordu. Sarıkaya'nın vefatı medya dünyasını yasa boğdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, nereli?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.

Ünlü spikerin sosyal medyadaki son paylaşımı da takipçilerin dikkatini çekti. Yurt, gökkuşağı fotoğrafı paylaşıp altına, "Güzel haberler, güzel insanlar, güzel doğa ana günü" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımı sosyal medya takipçilerini oldukça üzdü.

Ünlü spiker, tedaviyi başarıyla sonlandırıp sağlıklı günlere dönüş umudunu belirten bir paylaşım yapmıştı. Spikerin kendi doğum gününde yaptığı bu paylaşım sevenlerini hüzne boğdu.