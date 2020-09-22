Özlem Kaya koşuyor annesi onu koruyor!

Atletizmin başarılı sporcularından Özlem Kaya olimpiyat yolunda annesinin korumasıyla hazırlanıyor! 3 bin metre su engellin de 2016 Avrupa üçüncülüğü bulunan, 2015’te Dünya Şampiyonası finaline kalan, 2012 Londra ve 2016 Rio’dan sonra da 2021 Tokyo Olimpiyatı’na katılmak için hazırlıklarını sürdüren 30 yaşındaki tecrübeli atlet, kamp sonrası çalışmalarını yaşadığı Ardahan’daki Yağmuroğlu köyünde de yapıyor. 20 yıllık sporculuk hayatında 16 yıldır Türkiye’yi Milli Takım’da temsil eden Özel Kaya’nın salgın sürecinde yaptığı idmanlardaki en büyük destekçesi annesi.

‘Köydeki kızlar örnek alıyor’

Ailenin en küçük çocuğu olan Özlem’in 10 yaşında babasını kaybettiğini ve bu yüzden ona hem analık hem de babalık yaptığını ifade eden anne Tükaz Kaya ise şunları söyledi: “Kışın İstanbul’da yazın da köyümüzde yaşıyorum. Yanıma gelen Özlem de burada hem benimle hasret gideriyor hem de koşup olimpiyatlara hazırlanıyor. Kızım yaptığı sporu çok seviyor. Evimiz madalya ve kupalarla dolu. Örnek bir sporcu. Koşmaktan evlenmeye bile fırsat bulamadı. Özlem köye pek gelemediği ve koştuğu için de köpeklerin dikkatini çekiyor. Köpekler kızımı kovalamaya başlayınca hemen karşılarına ben çıkıyorum. Kızım için canımı veririm. Bu olimpiyatlarda da başarılı olacağına inanıyorum. Köyde birçok kız Özlem’i örnek alıyor.”

‘Koruyucu meleğim annem’

Federasyonun desteğiyle Kenya’ya gittiğini ancak salgın sonrası ülkeye geri dönmek zorunda kaldığını belirten Fenerbahçe Kulübü’nün sporcusu Özlem Kaya hazırlık sürecini anlattı: “Sokağa çıkma yasakları kalkınca İstanbul’da gece yarısı ağabeyimle dışarı çıkıp idman yaptım. Erzurum’daki olimpiyat hazırlık kampından önce ve sonrasında gittiğim köyümdeki çalışmalarımda ise en büyük destekçim her zamanki gibi annem oldu. Annem antrenman yapabilmem için her gün benimle birlikte yaklaşık 8 kilometre yol yürüyor... Hiç itiraz etmeden geliyor. Çünkü annem, hedefimin olimpiyatta madalya kazanmak olduğunu biliyor. Ben koşarken annem de elindeki sopayla peşimden koşan köyün köpeklerinden koruyor. Yalnız kalmıyorum ve bu yüzden korkmadan rahat bir şekilde antrenman yapıyorum. Alacağım madalyayı koruyucu meleğim olan anneme hediye edeceğim” dedi.

Turgay İpek/DHA